الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذر نتنياهو من تعرّض اتفاقية وادي عربة للخطر جراء "صفقة القرن" وضم غور الأردن
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جرينتش+2 07:12
لتحقيق الدولة اليهودية..”صفقة القرن” تُلحق بلدات المثلث بالدولة الفلسطينية للتخلص من ثقلها السكاني

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