طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف عدة أهداف جنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، عصر يوم الخميس، عدة أهداف جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت أرضاً زراعية بمحيط موقع “صوفا”، وأخرى بمحيط مخيم العودة شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، ان الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات وإطلاق النار على كاميرات مراقبة في وقت سابق.

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “قبل قليل أغارت طائرات ودبابات على عدد من وسائل الاستطلاع والاستخبارات التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من غزة، وإطلاق النار في وقت سابق باتجاه برج مراقبة إسرائيلي على الحدود”.