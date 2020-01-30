الجيش المغربي يتسلح بطائرات استطلاع إسرائيلية مُسيّرة

تسلّم الجيش المغربي مؤخرا ثلاث طائرات استطلاع مسيّرة إسرائيلية الصنع، بحسب ما كشف موقع “إنتيليجِنس أونلاين” الفرنسي، المتخصص في الشؤون الأمنية. ولا يوجد علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وبحسب التقرير، فإن حجم الصفقة بلغ 48 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطائرات هي من طراز “هيرون”.

وأضاف الموقع أن هذه الطائرات ستُستخدم لتعقب عناصر الجماعات الإسلامية المتطرفة في المناطق الصحرواية، وجماعة “البوليساريو” في الصحراء الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “هناك تعاونا استخباريا وطيدا بين المملكة وإسرائيل منذ عقود، وأن أحد الأمثلة على ذلك، هو دور جهاز ‘الموساد’، في عملية تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة، في فرنسا عام 1965”.

ومنذ اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب، ظل خيط رفيع لم ينقطع يوما يربط بين البلدين، حتى في أوج الصراع العربي – الإسرائيلي، وغليان الشارع المغربي بهذا الخصوص. علما أن اليهود الإسرائيليين من أصول مغربية، ظلوا يلعبون دورا مهما في الاحتفاظ بهذا الخيط الرفيع قائما، كيف لا وعددهم يناهز 700 ألف، وهو الأمر الذي تكوّن له تأثيرات وتداعياه على الصعيد الاقتصادي كذلك.

وسبق للكثير من المسؤولين الإسرائيليين أن عبروا عن استمرار هذا الخيط الرفيع بين البلدين.