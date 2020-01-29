فلسطين في 49402 كلمة !!

كشف جورج بوش عن “خارطة طريق للسلام” في عام 2003 كانت 2218 كلمة. كشف دونالد ترامب عن “خريطة السلام والازدهار” في عام 2020 والتي كانت 49402 كلمة !! في كلتا الوثيقتين لم تجد أي ذكر لكلمات مثل القانون الدولي أو حقوق الإنسان !! كلا الوثيقتين كتبهما مستوطنو الإبادة الجماعية العنصرية في إسرائيل وتم تسليمهم إلى أتباعهم في واشنطن. أحدث “عملية احتيال” تحقق الضم الإسرائيلي الكامل لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وستؤدي إلى مزيد من المعاناة (بالفعل أكثر من 100000 فلسطيني قُتلوا و> 800،00 جريح بسبب هذا الاستعمار الصهيوني). الحرب على إيران ليست بعيدة.

القرار مصيري ل 13 مليون فلسطيني ولكن أصبحت قضية فلسطين قضية مصيرية لجميع البشر وخاصة للعالم العربي والإسلامي.

أنا في جنيف وأختتم جولتي في الولايات المتحدة وسويسرا حيث تحدثت إلى جماهير مزدحمة وبشكل متزايد يتفق الناس ويعملون معنا. نحن الفلسطينيون ممتنون للغاية لأشقائنا الذين انضموا إلى النضال بطرق لا حصر لها. في كل مكان أذهب إليه ، أرى أشخاصًا إيجابيين ناشطون في حملة المقاطعة، وسائل الإعلام ، تحدي القادة الجبناء ، إلخ. الشيء الوحيد الذي نحتاجه الآن هو أن نرفع جميعًا هذه المقاومة إلى مستوى أعلى لإنهاء هذا الجنون والمعاناة التي لا داعي لها

حان الوقت لتقديم مجرمي الحرب مثل غانتز ونتنياهو وترامب للمحاكمة ليس فقط بسبب فسادهم ولكن لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واقول للسلطة الفلسطينية في رام الله: أوقفوا مهزلة أوسلو واحترموا إرادة الشعب الآن. حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم ومعاملتهم على قدم المساواة أمر غير قابل للتفاوض.. لم يكن كفاحنا أبداً لدولة ولكن للعودة والتحرير وتقرير المصير (ميثاق المنظمة التي اختزلتها السلطة). انتهى الوقت.

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