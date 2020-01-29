جيش الاحتلال يدعي إطلاق صاروخ من قطاع غزة مساء اليوم

غزة – خدمة قدس برس

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صاروخًا أطلق قبل قليل من قطاع غزة، وسقط قرب سياج مستوطنة المجلس الإقليمي “أشكول”، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت القناة العبرية الثانية، بأنه بعد إطلاق صفارات الإنذار، تم تشخيص سقوط صاروخ واحد، داخل منطقة مفتوحة بمستوطنات “غلاف غزة”.

وذكرت مواقع إعلامية عبرية، أبرزها “واللا الإخباري” والقناة السابعة، أن صفارات الإنذار دون في كيبوتس كيسوفيم وأشكول بغلاف غزة.

ومساء اليوم الأربعاء، أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية “بدون طيار” صاروخين تجاه تجمع من المواطنين في منطقة أبو صفية شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.