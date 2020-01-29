ردود عربية بائسة على "لعنة العصر" فيما تعلن القوى الوطنية بقطاع غزة الإضراب الشامل ورفع الأعلام السوداء اليوم
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جرينتش+2 12:02
الخطوط العريضة لـ “لعنة العصر”

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