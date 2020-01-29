الامن العام يطلق حملة توعية من قضايا الاحتيال وأساليبها وتجنب الوقوع فيها

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه سيتم اطلاق حملة توعوية ضد قضايا الاحتيال بكافة اشكالها،حيث ان الوعي ضد هذه الجريمة هو السبيل الاول لتجنب الوقوع ضحية لها .

وتهدف الحملة لتعريف الاخوة المواطنين والمقيمين بأبرز الاساليب والطرق الاحتيالية وكيفية تلافيها وما يمكن اتخاذه من اجراءات تمكنهم من تجنب الوقوع ضحايا للاحتيال وطرق الإبلاغ عن المحتالين .

ودعا الناطق الاعلامي الاخوة المواطنين ووسائل الإعلام لمساندة هذه الحملة والعمل على نشر كل ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وبيانات وتداولها على أوسع نطاقن لتصل للجميع ولتخلق حالة من الوعي ضد تلك الجريمة،والتي يعتبر الوعي بها هو السبيل الاول لمكافحتها.

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