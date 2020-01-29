لليوم الثاني .. الجماهير الفلسطينية الغاضبة في الضفة وغزة والـ 48 والمهجر تنتفض احتجاجا على "لعنة ترامب"/ فيديو
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جرينتش+2 06:54
اتحاد الادباء الفلسطينيين: حقوق الشعوب تقرّرها الشعوب بعرق ودماء أبنائها!

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