ضبط أسلحة وذخائر في مداهمة أمنية لاحد المنازل بالعاصمة

ضبطت الأجهزة الأمنية 11 سلاحاً نارياً، خمسة منها اوتوماتيكية، وكميات كبيرة من الذخيرة خلال مداهمة منزل لأحد الأشخاص في العاصمة، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وبعد جمع المعلومات والتأكد من حيازة احد الاشخاص لعدد كبير من الاسلحة النارية في منزله، نفذوا صباح اليوم الثلاثاء مداهمة للمنزل، وألقوا القبض على ذلك الشخص.

واضاف انه عثر داخل المنزل بعد تفتيشه على 11 سلاحاً ناريا،ً خمسة منها اوتوماتيكية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة، وبوشرت التحقيقات.

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