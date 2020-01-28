واشنطن تهب لنجدة الارهابين بعدما سيطر الجيش السوري على معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب/ فيديو
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جرينتش+2 10:25
اعطى من لا يملك حقا لمن لا يستحق.. ترامب يعلن “صفقة القرن” شاملةً القدس عاصمة موحدة لإسرائيل

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