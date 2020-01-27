وقفة طلابية أمام التعليم العالي احتجاجا على نتائج القروض الجامعية



عمان26 كانون الثاني (بترا)- نفذ عدد من طلبة الجامعات الأردنية اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على نتائج القروض الجامعية التي أعلنتها الوزارة مؤخرا.

وبين الطلبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مطالبهم تتمثل في الحصول على قروض جامعية اعتادوا الحصول عليها في المرات السابقة.

وأشاروا إلى أن تسجيل موادهم الدراسية للفصل الجامعي الحالي يترتب عليه تسديد قيمة الرسوم حتى نهاية كانون الثاني الحالي، أو دفع غرامة عن تأخرهم في السداد، في الوقت الذي لم تشملهم نتائج الطلبات الأولية للمنح والقروض.

وبينوا أن تسديد الرسوم خلال شهر يشكل عبئا ماديا في ظل ظروف اقتصادية صعبة ودخل أسرهم المتواضع، وهو ما اعتبروه تهديدا لمستقبلهم الجامعي، مطالبين بإعادة النظر في احتساب عدد النقاط كحد أدنى للقبول بالمنح والقروض الجامعية.

الناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أكد حرص الوزارة على مصلحة طلبتها والبحث في الخيارات المتاحة بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح والقروض بما يتناسب مع المخصصات المالية المتوفرة في موازنة صندوق دعم الطالب.

وأشار إلى أن الوزارة ستنظر في نتائج طلبات الاعتراضات، بعد انتهاء موعد تقديمها في الثامن والعشرين من كانون الثاني الحالي، مبينا أن آخر يوم لتسليم الوثائق المعززة لاعتراضاتهم يوم الخميس المقبل.

وكانت الوزارة أكدت، في بيان صحفي لها، الإجراءات الدقيقة والشفافة التي نفذت من خلالها عملية ترشيح الطلبة المستفيدين من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الحالي؛ إذ تم احتساب نقاط الطلبة وترشيحهم للاستفادة وفقاً للتعليمات والتشريعات النافذة في الوزارة.

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