نحن و” البدوقراطية “

ترامب يعلن "لعنة القرن" غدا الثلاثاء ويزعم إن الكثير من الدول العربية قد وافقت عليها بل اعجبت بها/ فيديو
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