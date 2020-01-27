ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة اليوم وغدا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، فيما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

وتستمر الأجواء غدا الثلاثاء، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءَ الى شمالية غربية، وتظهر تدريجيا خلال ساعات الليل، الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، مع وجود فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة.

وتكون الأجواء بعد غد الأربعاء غائمة جزئيا، وباردة في أغلب المناطق، مع وجود فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 10 – 2، وفي مرتفعات الشراة من 9 – إلى درجة واحدة تحت الصفر، وفي مناطق البادية والسهول من 14 – 2، وفي مناطق الأغوار من 21 – 6، والبحر الميت 10 – 11، وفي خليج العقبة من 19 إلى 10 درجات مئوية.

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