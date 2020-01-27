اخلتهم طائرات مروحية.. إصابة عدة أشخاص في الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد

قالت وسائل إعلام عراقية، إن عدة أشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وبحسب موقع “السومرية نيوز” العراقي، أفاد مصدر أمني، امس الأحد، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المصدر، إن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد قد أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، مبينا أنه لم تعرف جنسياتهم حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية تعمل لإخلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة.

وأصدر رئيس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي، بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الأعمال، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما أشار إلى إصداره أوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم إلى القضاء.

كما قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمر مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبديا رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية”.

ونقلت قناة العربية السعودية، عن مصادر لها وقوع 3 صورايخ داخل حرم السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدة أن أحدهم أصاب المطعم داخل السفارة.

يذكر أن خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء الأحد، على المنطقة الخضراء “بدون خسائر”، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فيما أكد مصدر أمني أن أحد الصواريخ أصاب مبنى السفارة الأميريكية، وفقا للسومرية.