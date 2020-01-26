اخلتهم طائرات مروحية.. إصابة عدة أشخاص في الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد
أهم العناوين
جرينتش+2 10:03
بشرى للبشرية.. الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس “كورونا” القاتل والذي تفشى في مدنها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني