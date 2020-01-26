ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهارا وتحذيرات من الانجماد ليلا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، نهار اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة أثناء النهار في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، فيما تسود خلال ساعات الليل أجواء باردة جدا في أغلب المناطق، ويتشكل الصقيع ويحدث الانجماد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الاثنين لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما بعد غد الثلاثاء، تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم العالية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 9 – 2 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 8 – صفر، وفي مرتفعات الشراة من 7 – إلى درجة واحدة تحت الصفر، وفي مناطق البادية والسهول من 12 – درجة واحدة تحت الصفر، وفي مناطق الأغوار من 20 – 4، والبحر الميت 18 – 9، وفي خليج العقبة من 19 إلى 8 درجات مئوية.

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