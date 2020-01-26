أشرف زكي ينفي تدهور حالة نادية لطفي ويعلن انها مستقرة 

صرح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة الكبيرة نادية لطفي مستقرة، مشيرا إلى أنها تناولت طعامها اليوم بشكل طبيعي.

وأضاف زكي، خلال مداخلة في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، مع عمرو أديب، أنه من المقرر خروج الفنانة من العناية المركزة، بعد يومين أو ثلاثة إلى غرفة عادية.

وأوضح أن الأخبار المنتشرة عن تدهور حالتها الصحية غير صحيح، مشيرا إلى أن البعض يستغل حالة الفنانين الصحية ويروج لأخبار غير صحيحة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نشرت خبرا عن تدهور حالة الفنانة نادية لطفي الصحية ومنع الزيارة عنها، بعد دخولها للعناية المركزة مرة ثانية خلال أسبوع واحد.

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