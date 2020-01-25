وزارة التربية تتابع حادثة سقوط كتل أسمنتية على رأس طالبة

تابع وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، السبت، حادثة سقوط كتل أسمنتية خارج الغرفة الصفية في مدرسة تل الرملة الأساسية المختلطة في ديرعلا، وإصابة إحدى طالبات المدرسة من جراء ذلك.

وأوعز النعيمي لأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نجوى قبيلات، لزيارة الطالبة في المستشفى والاطمئنان على صحتها.

كما أمر النعيمي الفريق هندسي من الوزارة ومديرية التربية والتعليم في لواء دير علا، بزيارة المدرسة واتخاذ إجراءات لازمة لصيانتها.

وأصيبت طالبة (8 سنوات) بجروح، وهبوط في نسبة الوعي، نتيجة سقوط كتل إسمنتية على رأسها.

وقال مدير مستشفى الأميرة إيمان ناصر السعايدة إنه تم إسعاف الطالبة إلى المستشفى، وكانت تعاني من هبوط في نسبة الوعي نتيجة سقوط قشرة من قصارة أسقف المدرسة من مسافة 4 متر، حيث قامت الكوادر الطبية بعمل صور طبقية لها، وتبين وجود شعر بسيط في الجمجمة، تم إدخالها إلى العناية الحثيثة وحالتها متوسطة ومستقرة.

وأضاف أنه سيتم إعادة تقيم حالتها وتصنيفها بعد إعادة التصوير.