للتخريب على عهد الرئيس العروبي.. العثور على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات جنوب غربي تونس

عثرت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، على كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة في ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد.

وذكر بيان وزارة الداخلية التونسية، أن “الإدارة العامة للأمن الوطني قد نجحت في الكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة”.

وأضاف البيان: “بعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم إتلاف كمية الألغام والأمونيتر التي عُثر عليها بالتفجير على عين المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال”.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم إتلاف الألغام والأمونیتر، بتفجيرها في نفس المكان، وذلك بإشراف وحدة عسكرية مختصة في هذا المجال.

وانتقلت الشرطة التونسي، بعد التنسيق مع الجيش، إلى عمق مرتفعات جبل عرباطة حيث عُثر “على 96 لغما أرضيا جاهزا للاستعمال، و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر”.