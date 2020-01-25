حادث مؤلم.. وفاة 6 اشخاص اختناقا بغاز المدفأة في الكرك

توفي 6 اشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمحافظة الكرك.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني: إن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت اليوم مع وفاة 6 اشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل أحد المنازل بمنطقة سول بمحافظة الكرك.

وأخلت فرق الإسعاف خمس وفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي، ووفاة واحدة إلى مستشفى الأمير علي العسكري.

ودعا الناطق الإعلامي إلى الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ، وتفقد الخراطيم الواصلة بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة