وزارة الخارجية تتابع أحوال المواطنين والطلبة الأردنيين في الصين

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز إن الوزارة تتابع أحوال المواطنين والطلبة الأردنيين المقيمين في مدينة ووهان من خلال السفارة الأردنية في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا .

وبين الفايز أن السفارة حصرت أعداد الطلبة البالغة حوالي مئة طالب، والرعايا الأردنيين الموجودين في مقاطعة خوبي التي تتبع مدينة ووهان، وتواصلت مع الرعايا الأردنيين المسجلة تفاصيلهم لدى السفارة والذين أفادوا بعدم وجود أي إصابات مسجلة للأردنيين المقيمين في المدينة، كما تم التواصل مع إدارة الجامعة التي أفادت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات لمكافحة انتشار الفيروس في حرم الجامعة، بالإضافة لإجراء فحوصات طبية ميدانية دورية. من جهة أخرى، وكإجراء احترازي، علقت الحكومة المحلية لمدينة ووهان الرحلات المغادرة والقادمة للمدينة ووسائل النقل العام لمنع انتشار الفيروس.

وأهاب الفايز بالجالية الأردنية المقيمة في الصين، وفي مدينة ووهان بالتحديد، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية المعلنة من قبل السلطات الصينية، والإجراءات الاحترازية وتجنب المناطق المكتظة، كذلك الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بالعدوى والتواصل مع السفارة الاردنية في بيجين أو مركز عمليات الوزارة لحالات الطوارئ على الأرقام التالية: السفارة بيجين: 8618611731739+مركز عمليات وزارة الخارجية: 962795497777

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