بغداد تعج بمظاهرة مليونية ترفع الاعلام وترتدي الاكفان وتطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق/ فيديو

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرة التي انطلقت، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة بغداد والتي ترفض الوجود الامريكي على الاراضي العراقية.

ورفع المتظاهرون الذي لبوا دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة كبيرة تندد بالاحتلال الاميركي للاراضي العراقية رافعين الاعلام العراقية ومرتدين الاكفان، فيما ردووا هتافات بحب الوطني واخرى ترفض التواجد الاميركي على الاراضي العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي باتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد.

وقال المصدر إن القوات الامنية باشرت منذ ليلة امس بتشديد اجراءاتها الامنية ضمن مقتربات جسري الطابقين والجادرية وسط بغداد”، مشيرا الى “قطع تقاطع الطابقين فضلا عن الجسرين بالكتل الكونكريتية من الجانبين”.

واشار المصدر الى “قطع طريق ساحة الفردوس وجميع الطرق المؤدية الى منطقة كرادة خارج وداخل”، لافتا الى أن “هذه الاجراءات عزلت مناطق الرصافة عن الكرخ فعليا”.

وأوضح المصدر، أن “هذه الاجراءات تأتي بالتزامن مع انطلاق التظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر، والمنددة بالوجود الامريكي في البلاد”، مشيرا الى “توافد اعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر نحو المكان المحدد للتظاهرة عند جامعة بغداد بمنطقة الجادرية وسط العاصمة”.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،قد دعا أمس الخميس، إلى “نصرة الوطن وعدم نقض العهد”، وذلك قبل ساعات من التظاهرة المليونية ضد التواجد الأجنبي المقررة غدا الجمعة.

وصادق البرلمان العراقي، في وقت سابق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

جانب من التظاهرة المطالبة بخروج القوات الاميركية من #العراق في منطقة الجادرية في #بغداد. pic.twitter.com/YMhYjS4S5J — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 24, 2020