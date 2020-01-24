السلطة ترفض وحماس تهدد .. ترامب يعتزم نشر "لعنة العصر" قبل 28 يناير الحالي، والاعلام العبري يكشف ابرز بنودها الجائرة
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جرينتش+2 10:12
اجواء باردة وماطرة وثلجية اليوم الجمعة.. ومرتفع جوي غدا

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