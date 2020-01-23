3 افلام تتضمن اشهر القبلات في تاريخ السينما المصرية

قال الناقد المصري طارق الشناوى إن القبلة فى السينما المصرية قد عُرفت من خلال فيلم “قبلة فى الصحراء”، الذى لم يتم ترميمه، وبالتالى فُقد، ولم يعد له وجود.

وأشار الشناوى إلى أن فيلم “أبى فوق الشجرة” يتضمن أكبر عدد من القُبلات الذي وصل إلى 99 قبلة، واستخدم هذا الرقم فى الدعاية الخاصة بالفيلم، وأثار الكثير من الجدل وقت عرضه، وهو بطولة نادية لطفى، عبد الحليم حافظ، ميرفت أمين، إخراج حسين كمال.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الطلاب الجامعيين يذهبون إلى الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، فيقع “عادل” فى حب الراقصة “فردوس” الذي يذهب للعيش معها فى منزلها، حيث يتردد على الشقة عشاقها الذين تبتزهم أمامه، وتنقطع أخبار الابن عن أسرته فى القاهرة، فيقرر والده البحث عنه، ولكنه يقع فى نفس التجربة التى عاناها ابنه، حيث يتم ابتزازه من قِبَل فردوس، فيقرر “عادل” إنقاذ أبيه من الورطة التى وقع فيها.

وأوضح طارق الشناوى أن عمر الشريف هو صاحب أشهر قبلتين سينمائيتين تسببتا فى مشكلات كبيرة؛ الأولى قبلته لفاتن حمامة فى فيلم “صراع فى الوادى”، والثانية كانت فى فيلم “شاطئ الأسرار” عندما قبّل ماجدة الصباحى بالفيلم، وبعدها غضب شقيقها ضابط الشرطة، وتسبب فى مشكلات.

تدور الأحداث حول “علية” التى تسافر لبورسعيد للعيش مع أخيها، بعد انتهاء دراستها الجامعية بالقاهرة، ولكنها لا تجد أثرا لأخيها، تلتقى بممدوح، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وترفض الزواج منه إلا بموافقة أخيها، وبعد أن يتم الزواج، تكتشف أن ممدوح هو قاتل أخيها، وتستمر الأحداث.