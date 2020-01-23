وسط ترحيب الصهاينة.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يصلي في معسكر الهولوكوست/ فيديو

احتفت وزارتا الخارجية والدفاع الإسرائيليتان بزيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، لمعسكر ضحايا الهولوكوست، في العاصمة البولندية، وارسو.

وقد نشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة على “تويتر”، مساء اليوم الخميس، أشادت فيها الوزارة بزيارة الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين، برفقة قادة دينيين مسلمين آخرين من أكثر من 24 بلدا.

كما ذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية ما يلي: الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة أوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست.

بدوره، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الوقح باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على “تويتر”، احتفى فيها بتلك الزيارة، قائلا: “هذا هو الإسلام الحقيقي”.

واضاف أدرعي: رجل الدين السعودي محمد العيسى وبعثته يصلّون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتس… شاهدوا الفيديو واتّعظوا، فالتآخي بين الديانات علّة كل خير!

وتحيي إسرائيل،هذا الاوان، الذكرى الـ75 للمحرقة النازية “الهولوكوست” وتحرير معسكر “أوشفيتس” للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي حضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.

بالفيديو.. الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، السعودي محمد العيسى، برفقة وفده يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا المحرقة خلال زيارته لمعسكر الإبادة اوشفيتس. قتل في هذا المعسكر أكثر من مليون يهودي خلال الهولوكوست pic.twitter.com/LngkXguboM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020