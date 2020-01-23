منخفض جوي اليوم وهطولات غزيرة ليلا بالمناطق الشمالية والوسطى

تسود المملكة أجواء باردة اليوم الخميس، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع وجود فرصة أثناء النهار لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وتتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات الليل بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، فيما تتحول الأجواء إلى باردة جدا وغائمة وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تكون الهطولات غزيرة أحيانا خلال ساعات الليل المتأخرة في شمال ووسط المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتزداد سرعتها أثناء الليل مع هبات قوية أحيانا.

وحذرت الأرصاد من مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، كما حذرت من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل في شمال ووسط المملكة، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها أثناء الليل.

وتستمر الأجواء غدا الجمعة، باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ويتوقع تساقط زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية.

ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا، كما يتشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية.

وتتأثر المملكة، السبت، بمرتفع جوي، حيث تسود أجواء مستقرة وباردة نهارا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، بينما تكون شديدة البرودة ليلاً، مع تشكل الانجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 6 – درجة واحدة تحت الصفر، وفي مرتفعات الشراة من 5 – إلى صفر مئوي، وفي مناطق البادية والسهول من 12 – 4، وفي مناطق الأغوار من 19 -9، والبحر الميت 18 – 12، وفي خليج العقبة من 19 إلى 12 درجة مئوية.

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