مجلس الوزراء يقرر احالة كل من امضى 30 عاما خدمة في القطاع العام على التقاعد اعتبارا من يوم 10 شباط المقبل



عمان 23 كانون الثاني (بترا)- قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني الحالي، الموافقة على تكليف الوزراء المعنيين بإحالة كل موظف أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام على التقاعد، اعتبارا من العاشر من شباط المقبل.

فقد قرر المجلس الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر لغاية تاريخ 29 شباط 2020 ، على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10 شباط 2020.

كما وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 عاما فاكثر لغاية تاريخ 29 شباط 2020 ، وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10 شباط 2020.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة