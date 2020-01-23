مجلس الوزراء يقرر احالة كل من امضى 30 عاما خدمة في القطاع العام على التقاعد اعتبارا من يوم 10 شباط المقبل
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جرينتش+2 07:33
مجلس الوزراء يقرر احالة كل من امضى 30 عاما خدمة في القطاع العام على التقاعد اعتبارا من يوم 10 شباط المقبل

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