في استطلاع للرأي العام اجرته وكالة رويترز.. أكثرية الأمريكيين تعبر عن رغبتها في عزل ترامب من منصبه
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جرينتش+2 01:48
المزيد من القوات الأمريكية تغادر العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني

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