المزيد من القوات الأمريكية تغادر العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني

دافوس (سويسرا)/واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة في حين نقل الجيش الأمريكي المزيد من أفراد القوات إلى خارج المنطقة خوفا من إصابات محتملة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان منفصل إنه بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي، جرى نقل المزيد من القوات من العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني في الثامن من يناير كانون الثاني على قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية بالعراق.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة المستقبل

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن نحو 12 فردا من القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وقال ترامب ومسؤولون آخرون في بادئ الأمر إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط أي قتلى أو جرحى بين صفوف القوات الأمريكية قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس أن 11 عولجوا من أعراض ارتجاج بالمخ بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق.

ورفض ترامب يوم الأربعاء تفسير سبب اختلاف الأقوال.

وقال في مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا ”سمعت أنهم يعانون من الصداع وأشياء أخرى لكن يمكنني القول إنها ليست حالات خطيرة للغاية“.

ورد على سؤال عما إذا كان يعتبر إصابات المخ بالصدمة خطيرة قائلا ”أبلغوني بالأمر بعد عدة أيام. يتعين أن تسألوا وزارة الدفاع“.

وقال مسؤولو البنتاجون إنه لم يكن هناك أي جهد مبذول للتقليل من شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد هجوم طهران جدد الشكوك فيما يتعلق بسياسة الجيش الأمريكي في التعامل مع إصابات المخ.

ففي حين يتعين على الجيش الإبلاغ على الفور عن الإصابات المهددة للحياة أو إصابات الأطراف أو العيون لا يطلب منه ذلك فيما يتعلق بإصابات المخ بسبب الصدمة التي قد تحتاج لوقت قبل تشخيصها.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية فإن نحو 408 آلاف عسكري جرى تشخيصهم بإصابات دماغية منذ 2000.

وتحاول منظمات صحية وإعلامية مختلفة منذ سنوات زيادة التوعية بخطورة إصابات الدماغ ومنها الارتجاج.

فهذه الإصابات قد ينتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

وقال ترامب ”لا أعتبرها إصابات خطيرة بالمقارنة بإصابات خطيرة أخرى شهدتها… رأيت أشخاصا بلا أرجل أو بلا أذرع“.

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