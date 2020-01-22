مشعل يكذّب المزاعم الفتحاوية والسعودية ويقول لهنية: لو انني مكانك في رئاسة "حماس" لشاركت في عزاء سليماني
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جرينتش+2 02:34
اغلبية مجلس الشيوخ الامريكي تصوت لاعتماد إجراءات محاكمة ترامب ولكنها لا تتجه الى عزله

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