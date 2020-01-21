مدير عام وكالة بترا ينعي الزميل صدقي الريماوي



عمان 21 كانون الثاني (بترا)- انتقل إلى رحمة الله تعالى، الزميل صدقي الريماوي أحد صحفيي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السابقين، الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالجد والعطاء.

ونعى مدير عام الوكالة الزميل فايق حجازين وأسرة الوكالة، ببالغ الحزن والأسى المرحوم الريماوي، مستذكراً مناقبه وسجله الحافل بالعطاء وخدماته الجليلة لوطنه وقيادته.

وأعرب حجازين عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة المرحوم وذويه والأسرة الصحفية، داعياً المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

وكان المرحوم الريماوي صحفياً متميزاً، وعمل سكرتيراً للتحرير في الوكالة حتى تقاعده منها قبل عام 2003، وكان مثالاً في النزاهة والإخلاص والمهنية في العمل.

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