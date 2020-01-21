حكايا الزمن الجميل.. هكذا ساهمت نبيلة عبيد فى زواج رجاء الجداوى/ فيديو

تحتفل اليوم الثلاثاء، الفنانة نبيلة عبيد، أو كما يلقبها جمهورها “نجمة مصر الأولى”، بعيد ميلادها، فهى تعد واحدة من أشهر النجمات فى السينما والدراما المصرية، حيث قدمت العديد من الأدوار والشخصيات التى لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة، ومن هذه الأدوار الأم والابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والراقصة.

الفنانة نبيلة عبيد تزوجت منذ صغرها وانفصلت فكرّست حياتها للفن لتحقق هدفها حتى أصبحت النجمة الأولى بالفعل، ونسيت أن تكون أمًّا وحرمت نفسها من شعور الأمومة، إلا أنها كانت السبب فى زواج الفنانة رجاء الجداوى من زوجها الراحل الكابتن حسن مختار.

هذا ما كشفته الفنانة رجاء الجداوى أثناء ندوة الفنانة نبيلة عبيد، على هامش تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائى، حيث قالت إنه لولا نبيلة عبيد لأصبحت عانسا ، وقد حدث ذلك بعد اعتذار نبيلة عبيد عن أحد العروض المسرحية، وتمت الاستعانة بها بديلا عنها، ومن هنا تعرفت على زوجها حسن مختار.

على صعيد متصل، تواصل الفنانة نبيلة عبيد بصحبة الفنانة نادية الجندى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “نساء من ذهب” فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد سفرهما بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر إلى هناك يوم الجمعة الماضي، لعمل بروفات ترابيزة بصحبة مخرج العمل وائل إحسان، وذلك قبل بدء التصوير بأحد الفيلات هناك، وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

“نساء من ذهب” مأخوذ من فكرة فيلم أمريكى كوميدى، أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتجري فيه الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل، منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع، على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.