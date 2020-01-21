الامن العام يعزي ذوي حمزة الخطيب الشاب المفقود في سيل الزرقاء

قدمت مجموعة من ضباط وضباط صف مديرية الامن العام واجب العزاء لذوي الشاب حمزة الخطيب الذي فقد في سيل وادي القمر بمحافظة الزرقاء منذ نحو اسبوعين، بالرغم من استمرار عمليات البحث عنه حتى الساعة.

وكان ذوو الشاب المفقود قد اصدروا بيانا أعلنوا فيه إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد اليوم الثلاثاء، بعد حصولهم على فتوى شرعية تجيز اقامة صلاة الغائب عليه، معربين عن شكرهم لكافة الاجهزة الامنية التي مازالت تواصل البحث عن ابنهم الذي جرفته السيول يوم الأربعاء 8/ 1/ 2020 .

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