نَحْلُ الحب وذُبابه.. عشوائيات في الحب

نتنياهو يربط بين خامنئي وعبد الناصر ويعلن بوقاحة: يجب الانتصار على إيران كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد الوحدة العربية
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