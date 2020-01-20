مصحوبا بالثلج والمطر.. المملكة تتأثر اليوم وغدا بمنخفض جوي شديد البرودة ليلا ونهارا

تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية (منخفض جوي اعتيادي)، يرافقه زخات مطرية متوقعة بأجزاء مختلفة من البلاد مع ضباب فوق الجبال، وفقا لموقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن درجات الحرارة تبقى، نهار الاثنين، أقل من معدلاتها ما بين 2 و3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس بارداً وغائماً، مع هطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المرتفعات الجنوبية، تكون الأمطار غزيرة أحياناً. كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية. وفيما تكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس باردا بوجه عام، بينما يكون شديد البرودة في اجزاء من البادية الجنوبية والشرقية. ويتوقع هطل الأمطار في أجزاء مُختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً وقد تترافق مع زخات من البرد بشكل محلي خلال ساعات الليل المتأخرة. كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وحذر الموقع من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وتشكل السيول وجريان الأودية، داعية المواطنين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان وجرش وعجلون ما بين 3 و7 درجات مئوية، إربد ومادبا ومعان: من 4 إلى 8، السلط: من 4 إلى 7، الزرقاء: من 4 إلى 9، المفرق: من 3 إلى 8، الكرك: من 2 إلى 6، الطفيلة: من 2 إلى 7، العقبة: من 11 إلى 19، والبحر الميت ما بين 9 و14 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، نهار غد الثلاثاء، بحيث تصبح أقل من معدلاتها بحدود 6 -8 درجات مئوية، حيث يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، ويُتوقع هطل زخات من الأمطار تدريجياً بأجزاء مُختلفة من المملكة، تترافق أحياناً مع تساقُط زخات من البَرَد.

ويُتوقع تساقُط “زخات متقطعة” من الثلوج في فترة الصباح والظهيرة فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال ووسط المملكة التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، قد تمتد مؤقتاً دون ذلك، وتكون الهطلات على شكل زخات أمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجبلية عُموماً.

أما في جنوب المملكة، فيُتوقع تساقُط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية بدءاً من ارتفاع 1000-1100 متر عن سطح البحر، ويُتوقع تراكم الثلوج فوق جبال الشراه والطفيلة خاصة المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر عن سطح البحر. كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذر “طقس العرب” من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على طرق المرتفعات الجبلية العالية بسبب احتمال تساقُط زخات من الثلوج، وخطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، داعيا المواطنين إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

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