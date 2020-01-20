تسهيل تعليمات اصدار وتجديد الجوازات للاردنيين في الخارج

قرر وزير الداخلية سلامة حماد تعديل تعليمات اصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة وذلك بإلغاء نص الفقرة ب من المادة 2 من التعليمات الاصلية والاستعاضة عنه بالنص التالي:

“واذا كان طالب الحصول على جواز السفر قد سبق وان صدر بحقه احكام قضائية أو متهم بقضايا مالية تعود لخزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو قرارات قضائية جزائية قطعية فلا تجدد جوازات سفرهم العادية، ويتم منحهم وثائق سفر اضطرارية للعودة بها إلى المملكة بموافقة وزير الداخلية على ان يتم الحصول على موافقة الجهات الامنية المعنية”.

وقال وزير الداخلية: إن تعديل التعليمات يأتي انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تبسيط وتسهيل اجراءات تجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة وتقديم الخدمة المثلى لهم وبما يمكنهم من التنقل والقيام بأعمالهم على اكمل وجه.



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