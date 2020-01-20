ترامب ينوي تشديد إصدار تأشيرات الدخول للحوامل الراغبات بولادة اطفالهن في امريكا لنيل جنسيتها

نقل موقع “أكسيوس” عن مصادر في البيت الأبيض، أن إدارة ترامب تنوي تشديد قواعد إصدار التأشيرات للأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإنجاب الأطفال ويحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيًا.

وتمنح الجنسية للمولود بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، ووصف الرئيس دونالد ترامب هذا البند بأنه “مضحك”.

وقال مصدر في البيت الأبيض للموقع: “ستساعد التغييرات في التعامل مع قضايا الأمن القومي ومخاطر إنفاذ القانون المتعلقة بسياحة الأمومة، على سبيل المثال، مع النشاط الإجرامي المرتبط بهذه الأفعال”.

ووفقا له، سيتم تغيير قواعد إصدار تأشيرات الفئة “بي”، والتي يتم إصدارها لمقدمي الطلبات للدخول على المدى القصير لأغراض السياحة والأعمال.

وهكذا سيتمكن موظفو وزارة الخارجية من رفض إصدار التأشيرة في حال اعتبروا أن مقدم الطلب يخطط لدخول البلاد للحصول على الجنسية للطفل. وتقترح إدارة ترامب أن مصدري التأشيرات مؤهلون بالكشف عن مثل هذه النوايا.

وحسب مركز أبحاث الهجرة التابع لإدارة ترامب، يولد ما يقرب من 33 ألف طفل أجنبي سنويًا في الولايات المتحدة.