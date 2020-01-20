التعليم العالي: 391 ألف طالب استفادوا من صندوق دعم الطالب منذ تأسيسه

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- بشرى نيروخ- قال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة، إن عدد طلاب الجامعات وكليات المجتمع الأردنية الرسمية الدارسين في البرنامج العادي الذين استفادوا من قروض ومنح صندوق دعم الطالب منذ تأسيسه، بلغ نحو 391 ألف طالب وطالبة وبتكلفة إجمالية قاربت 335 مليون دينار.

واكد الدكتور الوهادنة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان الوزارة تلقت 63654 طلبا للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي الحالي، بزيادة مقدارها 20 ألف طلب عن العام الماضي، متوقعا إعلان النتائج النهائية للمنح والقروض في النصف الثاني من شهر شباط المقبل.

وبين الوهادنة، ان عدد الطلبات التي قُدمت للصندوق، وانطبقت عليها الشروط واستكمل أصحابها وثائقهم حسب الأصول بلغ 59 الف طلب، حيث زادت المنافسة بين المتقدمين، ما أدى الى ارتفاع الحد الأدنى للنقاط اللازمة للحصول على المنحة أو القرض في ألوية المملكة المختلفة، موضحا ان الطالب الذي حصل على منحة أو قرض في العام الماضي ليس بالضرورة أن يحصل على منحة أو قرض في العام الحالي.

واضاف، انه لم يطرأ اي تغيير على تعليمات البعثات والمنح والقروض وآلية احتساب النقاط، منذ تأسيس الصندوق للعام الجامعي 2005/2004، حيث أنها مرتبطة بعدة عوامل، منها دخل الأسرة وعدد أفرادها ومعدل الطالب في الثانوية العامة، في حال كان بمستوى السنة الدراسية الأولى، أو معدله التراكمي في حال كان بمستوى السنة الثانية فما فوق، وعدد إخوته ممن هم على مقاعد الدراسة في الجامعات.

واشار الوهادنة، الى أن التعليمات تراعي الأوضاع المعيشية للأسرة، من حيث تلقيها معونة من صندوق المعونة الوطنية، واذا كان الطالب خريجاً من إحدى مدارس جيوب الفقر، فيما يتم احتساب نقاط للطالب الدارس خارج لوائه أو محافظته التي يقيم بها.

وقال، إن الوزارة وفي اطار حرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية، تمكن كل طالب تقدم للحصول على منحة أو قرض، من الاطلاع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له، إضافة إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة منها في لوائه.

وبين أمين عام الوزارة، أن طلب الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية، مربوط بالبوابة الالكترونية لدائرة الأحوال المدنية، ويتم تغذيته بالبيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة من مديرية التقاعد المدني والعسكري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم ، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة ضريبة الدخل، وبيانات مدارس جيوب الفقر.

وقال إن الوزارة نشرت على الموقع الالكتروني لمديرية البعثات، جميع أنواع المنح التي يمكن للطلبة الاستفادة منها، موضحة الشروط اللازمة لكل نوع من المنح أو القروض.

واستعرض أنواع المنح والقروض التي يمكن الطالب الترشح للاستفادة منها وتشمل، منح الديوان الملكي الهاشمي، وأوائل المملكة، وأوائل الألوية، والطب البيطري، وصندوق الأميرة منى لدعم التمريض للإناث، وجيوب الفقر، وصندوق دعم الطالب لإقليمي الوسط والشمال.

كما تشمل، منح صندوق دعم الطالب لتخصص التمريض/إناث بواقع 45 ساعة معتمدة، ومنح صندوق دعم الطالب لتخصصات الشريعة، ومنح صندوق دعم الطالب للتخصصات المهنية والتطبيقية بواقع 45 ساعة معتمدة، وقروض صندوق دعم الطالب بواقع 45 ساعة معتمدة، ومنح صندوق دعم الطالب /الدبلوم المتوسط بواقع 45 ساعة معتمدة. ودعا الدكتور الوهادنة، الطلبة المتقدمين للحصول على منحة أو قرض، الى الاطلاع على نتيجته الأولية حسب نقاط كل صندوق أو منحة، مبينا انه يمكن للطالب الاعتراض على النتائج الأولية التي تم الاعلان عنها الثلاثاء الماضي، من خلال تعبئة نموذج اعتراض الكتروني على الموقع في طلب واحد ولمرة واحدة فقط، وذلك حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

واضاف، أنه على الطالب المتقدم باعتراض إلكتروني، طباعة نموذج الاعتراض وتوقيعه وتثبيت رقمه الوطني عليه، وتسليمه للمستشار الثقافي في جامعته مرفقاً به الوثائق المعززة لطبيعة الاعتراض وصحته في موعد أقصاه الثلاثين من كانون الثاني الحالي.

وأكد أن الوزارة ستعمل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، على دراستها بشكل دقيق، بحيث يتم إعادة احتساب نقاط الطالب في حال تقدم بمعززات صحيحة، ما قد ينعكس على ترشيحه للحصول على منحة أو قرض.

كما ستعمل وقبل إعلان النتائج النهائية للقروض والمنح، على حصر الأشقاء المتقدمين بطلبات للاستفادة منها ولم يحصل أي منهم على منحة أو قرض، ليتم أحدهم على الأقل، وذلك بعد دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات والحالات الإنسانية التي قد تؤثر على أوضاعهم، مبينا أن هذا الإجراء متبع منذ سنوات.

وسيتم تشكيل لجنة طبية ولأول مرة في تاريخ الصندوق، تضم ثلاثة أطباء من ذوي الاختصاص، لمراجعة التقارير الطبية للحالات المرضية للطلبة ممن تقدموا للحصول على منحة أو قرض.

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