تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الامن في بغداد وإغلاق الدوائر الحكومية وإحراق الإطارات وقطع الشوارع في النجف
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جرينتش+2 09:04
70 إصابة في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بمحيط مبنى مجلس النواب وسط بيروت

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