وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز

نظمت الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني، بمشاركة فعاليات سياسية وحزبية ونشطاء وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تطالبه بالقيام بدوره كممثل للشعب بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني التي ترهن مستقبل الأردن وأبنائه بيد عدوّ محتل.

ورفعت الوقفة شعار “غاز العدوّ احتلال”، وردد المشاركون فيها شعارات تطالب النواب بإسقاط “اتفاقية العار”، مؤكدين أن “من وقع الاتفاقية خان الأمّة وخان الدين” على حد تعبيرهم.

وقد اوضح النائبان صداح الحباشنة وصالح العرموطي، خلال حديث مع الصحفيين، أنه اذا لم تتم إضافة نص بأثر رجعي ينطبق على اتفاقية الغاز مع الاحتلال فإن الاتفاقية لن تتأثر وستبقى مستمرة.

وأكد النائب صالح العرموطي أن الاتفاقية باطلة بحسب القوانين الدولية لأن فلسطين أرض محتلة ولا يجوز عقد اتفاق مع محتل، منوهاً أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ينص على بطلان هذه الاتفاقية.

وشهدت الوقفة حضورًا أمنيا كثيفًا، ومنعت الأجهزة الأمنية المشاركين من الدخول للمجلس وحضور الجلسة التي كانت تناقش مشروع قانون الطاقة ومن ضمنه اتفاقية الغاز مع الاحتلال، ب

مشاركة 0 مشاركة مشاركة