مجلس الوزراء يقرّ نظاماً لتسهيل خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز النظام المعدّل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2020م.

ويهدف النظام إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين نظام ترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة، ونظام تسجيل وترخيص المركبات؛ بحيث يتمّ تسجيل وترخيص مقدّمي خدمات النقل المدرسي بالصفة الخصوصيّة.

كما يأتي النظام تنفيذاً للحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات النقل المقدّمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات النقل المدرسي للمؤسّسات التعليميّة.

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