امطار الخير تعم البلاد اليوم وغدا، اما بعد غد فستهطل بصحبة الرعد زخات من البرد والثلج

تكون الأجواء اليوم الأحد باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وتستمر الأجواء يوم غد الاثنين باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة جدا، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أغلب المناطق قد تكون غزيرة أحيانا في النهار ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 11 إلى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 12 إلى 4، وفي المناطق الجنوبية من 8 إلى درجتين، وفي خليج العقبة من 23 إلى 15 درجة مئوية.

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