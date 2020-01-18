هكذا يكون الاخاء العربي.. قس يقبل يد وجبين قارئ قرآن في عزاء بمصر/ فيديو

فوجئ أهالي مدينة دكرنس في مصر، بتقبيل القمص روفائيل واصل كاهن كنيسة العذراء بدكرنس، يد الشيخ طه النعماني، بعدما أنهى الأخير قراءة القرآن في أحد مناسبات العزاء بالمدينة.

وقد أصر القمص واصل، عقب انتهاء تلاوة القرآن، على تحية المقرئ الشيخ النعماني، وقام بتقبيل جبينه ووجنتيه ويده قبل أن يسلم عليه باقي القساوسة أثناء خروجهم من الصوان.

من جهته قال الشيخ طه النعماني: “فوجئت برد فعل القسيس وهو خارج من الصوان وإن دل هذا يدل على محبته، وسبق وحضرت عزاءات بدكرنس عدة مرات سابقة، وفي كل مرة أجد القساوسة يحضرون ويشاركون المسلمين أحزانهم ويوجهون لي التحية بأشكال مختلفة، لكن هذه المرة قبل القسيس يدي في تواضع ومحبة شديدة وما حدث كان له أثر طيب في نفوس كل الحاضرين ولا ينتقص أبدا من قدر القسيس بل يزيد من حب أهالي دكرنس له”.

وكان مفتي مصر السابق، علي جمعة، قد علق في وقت سابق، على الجدل الذي يحدث كل عام من بعض الأشخاص باعتراضهم على الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة بحجة أن الرسول محمد (ص) لم يكن يفعل ذلك.

وقال علي جمعة في برنامجه “الله أعلم” المذاع على قناة “cbc”: “إن الاحتفال بميلاد المسيح جائز وهذا المسيح مننا، ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا إذا شهد أن عيسى نبي الله وروح الله وكلمة الله.. ولو تكلم أحد المسلمين عن السيدة مريم بما لا يليق يخرج من الإسلامن وهكذا لو أنكر سيدنا عيسى لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة”.

وأكد مفتي مصر السابق أنه يجوز الاحتفال بميلاد المسيح، مشيرا إلى أنه احتفال إسلامي لأنه أنار الدنيا.

وأضاف أن “الاحتفال بمولد المسيح عيسى عليه السلام مشروع وإسلامي 100%، خاصة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالأنبياء عليهم السلام”.

وشدد علي جمعة على أن “القول بعدم مشروعية الاحتفال بالسيد المسيح عيسى عليه السلام، يخالف الإسلام”، وأن “من يتحدثون عن عدم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد يشوهون الدين ويحاولون أن يقولوا إن الدين ضد الحياة مع أنه جزء من الحياة”.