لجنة الحريات بحزب العمل الإسلامي تدين استمرار نهج الاعتقالات السياسية

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار ما وصفته بنهج الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء سياسيين وحراكين، والتي كان آخرها اعتقال الناشط الحراكي أحمد برشات الزيود مساء أمس.

وطالب رئيس اللجنة المحامي عبدالقادرالخطيب، في تصريح صادر عن اللجنة اليوم، بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين والحراكيين وطي صفحة الاعتقالات السياسية، محذراً من أن استمرار سياسة قمع الحريات العامة والاعتقالات التعسفية سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي التي تتفاقم بسبب السياسات الحكومية.

وأضاف الخطيب ” هذه الاعتقالات تكريس لنهج الأحكام العرفية والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، واعتداء على حرية المواطنين وكرامتهم”.