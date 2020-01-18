شرطة الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية محجبة بدعوى”إحباط” عملية طعن في القدس

القدس المحتلة – خدمة قدس برس

ادعت مصادر إعلامية عبرية، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي “أحبطت” صباح اليوم السبت، عملية طعن في القدس المحتلة، عقب اعتقال سيدة فلسطينية.

وقال القناة “13” العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سيدة فلسطينية (50 عامًا)، بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن في القدس. منوهة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وذكرت القناة العبرية أنه تم نقل السيدة المعتقلة إلى الجهات المختصة لـ “التحقيق”.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان لـ “قدس برس” بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية عند باب العامود في القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأوضح الشهود أن “سيدة كبيرة في السن، وصلت حاجز تفتيش يتبع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العامود، عندما هاجمها جنود الاحتلال وطرحوها أرضًا، واعتقلوها؛ قبل أن يتم نقلها لجهة غير معلومة”.