بوتين يحسم موقفه ويرفض فكرة الرئاسة مدى الحياة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراضه على فكرة شغل رئيس البلاد منصبه مدى الحياة كما كان مرعيا في أواخر العهد السوفيتي.

وجاء تصريح بوتين خلال اجتماع مع المحاربين القدماء في مدينة بطرسبورغ، أوضح خلاله أن بقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة لا يتماشى مع متطلبات تطور المجتمع والدولة.

وقال: “أدرك أن مسألة مدة الولاية الرئاسية متعلقة بقلق المواطنين على استقرار المجتمع والدولة داخليا وخارجيا”.

وتابع: “لو عدنا إلى الحالة التي مر بها نظام السلطة في منتصف ثمانينات القرن الماضي حينما بقي قادة الدولة واحدا تلو الآخر في السلطة حتى آخر أيامهم، لكان أمرا مقلقا للغاية، لأن ذلك لا يوفر الظروف اللازمة لتطور السلطة. لذا أعتقد أنه من الأفضل ألا نعود إلى ما شهده نظام السلطة في تلك الفترة”.

وكان الرئيس الروسي قد شدد في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية مؤخرا، على ضرورة عدم بقاء الرئيس الروسي في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين.