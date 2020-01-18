الرحاحلة: سلف للمتقاعدين بمقدار عشرة آلاف دينار الشهر المقبل

أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، أن الوضع المالي للمؤسسة ممتاز ومطمئن وهو ما دفع بالمؤسسة لإطلاق حزمة سلف للمتقاعدين.

وبين الرحاحلة، خلال رعايته اليوم السبت، حفل إشهار الجمعية التعاونية لمتقاعدي الضمان في إربد بحضور مدير صندوق استثمار الضمان الدكتورة خلود السقاف، أنه سيصار خلال شهر شباط المقبل إطلاق حزمة سلف بمقدار عشرة آلاف دينار على نظام المرابحة الاسلامية بمقدور المتقاعدين الاستفادة منها لتوفير احتياجاتهم وأوليات الانفاق لديهم قياسا على الوضع الاقتصادي العام.

وقال إن معالجة الاختلالات في رواتب المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي تتصدر أوليات المؤسسة، مضيفاً أنه لم يعد مقبولاً وجود رواتب تقاعدية متدنية لمتقاعدين ضحوا وخدموا الوطن طيلة سنين عملهم.

وأضاف أن دراسة تفصيلية وشاملة لإعادة النظر بحسبة الرواتب التقاعدية يجري العمل عليها تغطي كافة الجوانب وتركز على ذوي الرواتب المتدنية، موضحا أن زيادة الرواتب التقاعدية مرتبط بالتضخم، وأن إعادة النظر بالتقاعد المبكر هي أيضا قيد الدراسة التفصيلية.

وقال الرحالة إن شراكتنا ممتدة ومستمرة مع جمعية متقاعدي الضمان والجمعية التعاونية المنبثقة عنها بما يخدم مصالحهم في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً أن قوة المؤسسة ومركزها المالي المستقر هو حماية لكل المشتركين الحاليين واللاحقين والمتقاعدين بما يعزز دورها كمظلة أمان اقتصادي واجتماعي.

وبارك الرحاحلة إنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين من شأنها الإسهام بتوفير متطلباتهم الحياتية والمعيشية على أكثر من صعيد، مُبدياً استعداد المؤسسة لتفعيل شراكتها معها ضمن أطر مؤسسية قادرة على تعظيم الفوائد المتوخاة منها.

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