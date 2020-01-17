غادة نافع في جنازة أمها ماجدة: الله يرحمك لقد قدمت كتير لمصر

عبرت غادة نافع عن حزنها الكبير لرحيل والداتها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، وقالت خلال جنازة والدتها: الله يرحمك يا أمى قدمتى كتير لمصر وللفن.

وغادر الجثمان إلي مسجد مسجد مصطفى محمود ملفوفا بعلم مصر إلى مدافن العائلة متجها لمنطقة الواحات ليوارى الثرى بصحبة غادة نافع والدكتور أشرف زكى ودلال عبد العزيز وبعض الأصدقاء والأقارب.

ورحلت عن عالمنا الفنانة الكببرة ماجدة الصباحى أمس الخميس عن عمر يناهز 89عاما، ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة يوم الأحد بمسجد عمر مكرم .

وقام كل من عزت العلايلى، سمير صبرى أشرف زكى محسن علم اادين نهال عنبر، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، بوسى شلبى، وائل الابراشى بصلاة الجنازة علي الراحلة