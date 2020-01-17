نظام أردوغان "يشحن" من شمال سورية للقتال في ليبيا أكثر من 3200 إرهابي مرتزق حتى الآن.. والحبل على الجرار
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تكريم شابين أردنيين في ختام فعاليات “الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي”

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