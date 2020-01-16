وزارة المياه تضبط 3 اعتداءات على خط ناقل الديسي بالقطرانة

أعلنت وزارة المياه والري أن الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي “ديواكو” وبمرافقة امنية من كوادر شرطة القطرانة ضبطت وأزالت 3 اعتداءات على خط ناقل مياه الديسي بمنطقة القطرانة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان الاعتداءات الثلاثة التي تمت ازالتها، جرت بهدف تعبئة صهاريج مياه مخالفة يبلغ قطر كل منها 3 انشات، حيث ضبط الاعتداء الاول بعد جسر الكرك، والثاني قرب مثلث مصنع الاسمنت والثالث بمنطقة الجرف قرب كازية المناصير.

وأشارت الوزارة الى انها تواصل جهودها مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين، حيث تم اصلاح الهوايات المعتدى عليها لضمان اصلاح الخط واعادة الامور الى نصابها.

واعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية ممثلة بمحافظ الكرك والعاملين بالمحافظة ومديرية الامن العام وطواقمها ومديرية شرطة القطرانة على جهودهم المساندة بحماية كوادر المياه لإعادة الوضع الى حاله، داعية المواطنين الى الابلاغ عن اي محاولة للعبث بهذه المنظومة الوطنية الهامة.