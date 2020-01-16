رحيل الفنانة المصرية العريقة ماجدة الصباحي عن 88 عاما

غيّب الموت الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت ابنتها الفنانة غادة نافع في تصريح خاص لموقع “مصراوي”، خبر وفاة والدتها.

يذكر أن ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها “العمر لحظة”، “أين عمري”، “بنات اليوم”، “الحقيقة العارية”، وغيرها.

ولدت ماجدة في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية وكان أبوها موظفا في وزارة الموصلات.

ودخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي انتجتها “جميلة”، “هجرة الرسول”، وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، وتزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

وقد توقفت ماجدة عن الإنتاج وأغلقت مكتبها وشركتها لمدة 10 سنوات كاملة، بسبب الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها، حسبما قالت في حوار صحفي، حيث استدانت من البنوك وحاصرتها الديون.